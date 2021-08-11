شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: مؤشرات نتائج الثانوية العامة نفس معدلات النجاح بالأعوام السابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، مع الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلميّ، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة؛ وذلك لاستعراض المؤشرات الأولية لنتائج امتحانات الثانوية العامة، وكذا استعدادات مكتب التنسيق لاستقبال الطلاب الناجحين.

وطبقا لما تم عرضه على رئيس مجلس الوزراء اليوم، فإن مؤشرات نتائج امتحانات الثانوية العامة تؤكد أنها نفس معدلات النجاح المعتادة في الأعوام السابقة، بينما من المتوقع انخفاض الحدود الدنيا للقبول بالكليات المختلفة، مقارنة بالأعوام الماضية.