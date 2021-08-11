شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يوقع عقدا مع "التعليم" لإعلان ونشر نتيجة الثانوية العامة 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار حرص مؤسسة الخليج 365 على تقديم خدمات متميزة لقرائها، وقعت المؤسسة، عقد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث ينشر موقع الخليج 365 النتيجة بشكل إلكترونى عقب اعتمادها من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، الأسبوع المقبل.

ويوفر الخليج 365 النتيجة لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور برقم الجلوس حيث يستطيع الطالب التسجيل عبر الموقع الرسمى للحصول على النتيجة فور اعتمادها وإعلانها.

وأكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تعلن نتيجة الثانوية العامة في الفترة من 15 -18 أغسطس وكل ما يكتب عن مؤشرات وتوقعات ومواعيد غير صحيح ولا علاقة للوزارة به من قريب أو بعيد وما نعلنه ننفذه حرفيا ولا داعي للاجتهادات والزج بالثانوية العامة في كل خبر.

وتعلن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2021، إلكترونيا على موقع الخليج 365، حيث يتاح للطالب معرفة نتيجته فى جميع المواد بجانب المجموع الكلى من خلال رقم الجلوس.

ولفتت الوزارة إلى أن مؤشرات نسب النجاح فى كل المواد التى انتهى تصحيحها "مطمئنة" تماما ومقاربة للسنوات الماضية، وأن الاختلاف الملحوظ ليس فى نسب النجاح العامة ولكن فى شرائح توزيع الدرجات وبشكل اوضح هذا يعود على نسبة من حصلوا على اكثر من 90%؜ او نسبة من حصلوا على مجموع ما بين 80% - 90% وهكذا.

وأوضحت الوزارة أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن النتائج فور الانتهاء منها وبعد التشاور مع التعليم العالى ولن تصرح بأى شيء عن الدرجات قبل هذا المؤتمر منعا للبلبلة وكى لا نقدم معلومات منقوصة.