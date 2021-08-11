شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: مشاركة 2437 محلا فى الأوكازيون الصيفى و79 مخالفة لعروض وهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من قطاع التجارة الداخلية بمشاركة 2437 محلا تجاريا في الاوكازيون الصيفى منهم 1080 محل تجاري بالقاهرة متنوع ‏ما بين محال ملابس وادوات منزلية و محال الاحذية، تليها الجيزة ‏بعدد 341 محل ثم الاسكندريه 248 محل تجاري ثم الغربية 65 محل ‏تجاري سوهاج 50 محل ثم المنيا 49 محل يليها الدقهليه ب45 محل ‏تجارى وانه تم تحرير 265 ‏محضر منها 186 محضر للعمل بدون تصريح و79 محضر اوكازيون ‏وهمي.‏

وقال احمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي ‏للوزارة ان الدكتور على المصيلحى وزير التموين وجه بتيسير الحملات بكل مستمر على ‏المحال المشاركة للتأكد من جودة السلع المعروضة به من خلال ‏مديريات التموين بالمحافظات وقطاع التجاره الداخلية بالوزارة للتأكد من وضع ‏سعرين قبل وبعد الدخول في الاوكازيون.

