شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: مشاركة 2437 محلا فى الأوكازيون الصيفى و79 مخالفة لعروض وهمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من قطاع التجارة الداخلية بمشاركة 2437 محلا تجاريا في الاوكازيون الصيفى منهم 1080 محل تجاري بالقاهرة متنوع ما بين محال ملابس وادوات منزلية و محال الاحذية، تليها الجيزة بعدد 341 محل ثم الاسكندريه 248 محل تجاري ثم الغربية 65 محل تجاري سوهاج 50 محل ثم المنيا 49 محل يليها الدقهليه ب45 محل تجارى وانه تم تحرير 265 محضر منها 186 محضر للعمل بدون تصريح و79 محضر اوكازيون وهمي.
وقال احمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة ان الدكتور على المصيلحى وزير التموين وجه بتيسير الحملات بكل مستمر على المحال المشاركة للتأكد من جودة السلع المعروضة به من خلال مديريات التموين بالمحافظات وقطاع التجاره الداخلية بالوزارة للتأكد من وضع سعرين قبل وبعد الدخول في الاوكازيون.