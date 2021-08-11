شكرا لقرائتكم خبر عن التموين :دمغ 553 كيلو مشغولات ذهبية وحملات رقابية على محطات الوقود والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور على المصيلحىُ وزير التموبن والتجارة الداخلية تقريرا عن حملات الرقابة على أسواق الذهب ومحطات الوقود، مشيرا إلى أنه تم تحرير عدد 6 محاضر لمحطات الوقود لعدم الالتزام بالتعليمات المقررة، وتحرير 2 محضر موازين تجارية افراد ومحضر ميزان بسكول.
أكد اللواء عبد الله منتصر- رئيس مجلس إدارة مصلحة دمغ المصوغات والموازين بوزارة التممين والتجارة الداخلية أن المصلحة تسيير يوميا حملات على محطات الوقود والأسواق للتأكد من مطابقة الموازين للمواصفات، وأن المصلحة قامت بـ 7 حملات تفتيشه بكفر طهرمس فيصل وتك ضبط 2 حرز مشغولات ذهبية غير مطابقة للمواصفات، لافتا إلى أن المصلحة قامت بدمغ 451044 كيلو جرام ذهب عيار 21 و 102256.2 كيلو جرام ذهب عيار 18 و30547 كيلو جرام فضه و 113400 كيلو جرام من السبائك الذهبية.
وقال احمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة انه جارى تنفيذ الحملات الرقابية على الإسواق ومحطات الوقود من خلال مصلحة مصلحة دمغ المصوغات تنفيذًا لتعليمات الدكتور على المصيلحىُ وزير التموبن للتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية .