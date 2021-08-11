شكرا لقرائتكم خبر عن التموين :دمغ 553 كيلو مشغولات ذهبية وحملات رقابية على محطات الوقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور على المصيلحىُ وزير التموبن والتجارة الداخلية تقريرا عن حملات الرقابة على أسواق الذهب ومحطات الوقود، مشيرا إلى أنه تم تحرير عدد 6 محاضر لمحطات الوقود ‏ لعدم الالتزام بالتعليمات المقررة، وتحرير 2 محضر موازين تجارية افراد ومحضر ميزان ‏بسكول.

أكد اللواء عبد الله منتصر- رئيس مجلس إدارة مصلحة ‏دمغ المصوغات والموازين بوزارة التممين والتجارة الداخلية أن المصلحة تسيير يوميا ‏حملات على محطات الوقود والأسواق للتأكد من مطابقة ‏الموازين للمواصفات، وأن المصلحة قامت بـ 7 حملات ‏تفتيشه بكفر طهرمس فيصل وتك ضبط 2 حرز ‏مشغولات ذهبية غير مطابقة للمواصفات، لافتا إلى أن المصلحة قامت بدمغ ‏‏451044 كيلو جرام ذهب عيار 21 و 102256.2 ‏كيلو جرام ذهب عيار 18 و30547 كيلو جرام فضه و 113400 كيلو جرام من السبائك الذهبية.‏

وقال احمد كمال معاون الوزير المتحدث ‏الرسمي للوزارة انه جارى تنفيذ الحملات الرقابية على الإسواق ومحطات الوقود من خلال مصلحة مصلحة دمغ المصوغات ‏ تنفيذًا لتعليمات الدكتور على المصيلحىُ وزير التموبن للتأكد من مطابقة المنتجات ‏للمواصفات القياسية .‏