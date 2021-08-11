شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. ”الخليج 365” ينشر نتيجة ترقيات موظفي الجهاز الإداري للدولة 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها ينشر الخليج 365 نتيجة الترقيات الخاصة بموظفي الجهاز الإداري للدولة 2021 ، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على مشروع قرار الترقية لـ800 ألف موظف المقدم من التنظيم والإدارة ، وعقب ذلك أصدر الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بترقية الموظفين.

وتشمل النتائج حركة الترقيات الأخيرة وصرف حافز الإضافي للموظفين الذين أتموا المدد البينية للترقيات لم يصيبهم الترقية نظرا لأنهم يعملون على المستوى الأول الوظيفي أو درجة كبير وفقا للدرجات الوظيفية في القانون القديم، إضافة إلي أنه يمكن للموظف أن يعرف من خلال الخليج 365 دوره في الترقيات والسنوات المتبقية له للتقنية الجديدة.



وللاطلاع على ترقيات موظفى الحكومة 2021 اضغط هنا.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار. وللاطلاع على ترقيات موظفى الحكومة 2021 اضغط هنا.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار. الحكومة: لا صحة لما يتم تداوله عن مؤشرات نتائج امتحانات الثانوية العامة الحكومة: لا صحة لما يتم تداوله عن مؤشرات نتائج امتحانات الثانوية العامة كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما يتم تداوله من منشورات عن مؤشرات نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة 2020/2021، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للمنشورات المتداولة عن مؤشرات نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة 2020/2021، وأن كل ما يتم تداوله عن مؤشرات لنتائج شهادة الثانوية العامة لا أساس له من الصحة، وغير صادر عن الوزارة

وشددت على أنه من المقرر الإعلان عن نتيجة شهادة الثانوية العامة بشكل رسمي خلال الفترة من 15 إلى 18 أغسطس الجاري، مُناشدةً أولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، التي تستهدف إثارة القلق بينهم، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي سياق متصل، تتم عملية التصحيح مركزياً وبشكل إلكتروني وليس عن طريق "كنترولات ولجان تصحيح" مثل الأعوام الماضية، دون تدخل أي عنصر بشري؛ لضمان حصول الطالب على حقه وفق إجاباته.



أسعار الذهب اليوم ترتفع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 763 جنيها للجرام أسعار الذهب اليوم ترتفع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 763 جنيها للجرام قلص الذهب جزء من خسائر الأيام الثلاثة الماضية، وسجلت أسعار المعدن النفيس في البورصات العالمية ارتفاع ملحوظ من 1720 دولار إلي 1735 دولار وقت صياغة هذه السطور، الأمر الذي انعكس على سعر الذهب في مصر مسجلا صعود 5 جنيهات حتي الآن.

سعر جرام الذهب في مصر من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في البلاد ارتفع من 758 إلي 763 جنيها للجرام على خلفية الارتفاع الملحوظ بالسعر العالمي لأونصة الذهب. أسعار الذهب اليوم في مصر: عيار الذهب 24 في مصر 872 جنيها مصريًا

عيار الذهب 21 في مصر 762 جنيها مصريًا

عيار الذهب 18 في مصر 654 جنيها مصريًا

الجنيه الذهب 6014 جنيها مصريًا.

أونصة الذهب 1735 دولار

وكان الذهب تراجع بما يزيد على 2% بختام تداولات الأسبوع الماضي بعد أن أظهرت بيانات أن أرباب العمل وظفوا أكبر عدد من العاملين في حوالي عام في يوليو 2021 بالولايات المتحدة الأمريكية.

سجلت أسعار الذهب في مصر مساء أمس الثلاثاء تراجع بقيمة 3 جنيهات في سوق الصاغة، حيث هبط سعر الذهب عيار 21 إلي مستويات 758 جنيها للجرام، وذلك في أدني سعر للذهب منذ أبريل الماضي ليهبط المعدن لأقل مستوي في 4 أشهر.

ومن ضمن أسباب هبوط الذهب ، ارتفاع أسعار الدولار لأعلى مستوى في 4 أشهر مقابل العملة الأوروبية الموحدة اليورو بعدما عززت بيانات الوظائف الأميركية القوية التوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الفدرالي تقليص برنامجه الضخم لمشتريات الأصول، وقال محللون إن الدولار قد يلقى دعما من ارتفاع عائدات السندات الأميركية إذ يضعف احتمال تقليص مجلس الاحتياطي التحفيز أسعار السندات.



مصر تواصل فتح معبر رفح البرى من الجانبين للعبور والمساعدات مصر تواصل فتح معبر رفح البرى من الجانبين للعبور والمساعدات واصلت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، افتتاح معبر رفح البري من الجانبين، وذلك طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكدت المصادر المسئولة عن تشغيل المعبر على استمرار افتتاح المعبر اليوم؛ لعبور العالقين والحالات الإنسانية من الجانبين، علاوة على إدخال المساعدات ومواد ومعدات إعادة الإعمار إلى قطاع غزة.

وأعلنت المصادر عن استمرار تواجد الأطقم الإدارية والفنية؛ للتيسير على الفلسطينيين ولسرعة إنهاء إجراءات العبور وإدخال المساعدات ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة.. كما أن الاستعدادات قائمة لاستقبال الحالات الإنسانية ولإدخال أية مساعدات إلى قطاع غزة في أي وقت.

يذكر أنه تم تشغيل المعبر استثنائيا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضي؛ لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات، علاوة على عبور العالقين من الجانبين، وهناك جاهزية لتشغيل المعبر في أي وقت طبقا لتطورات الأوضاع وبموافقة السلطات.

كما أنه يتم فتح المعبر بصفة استثنائية للحالات الإنسانية في أي وقت ولإدخال المساعدات طوال أيام الأسبوع بموافقة السلطات (ووفقا للحاجة) بينما يتم تعطيل العمل به بالنسبة لحركة العبور بين الجانبين أيام الجمع والعطلات الرسمية طبقا لاتفاق المعابر المعمول به بين مصر والسلطة الفلسطينية.



بنك الاستثمار القومى: لا نية لتصفية البنك ونعمل على خطة لإعادة هيكلته بنك الاستثمار القومى: لا نية لتصفية البنك ونعمل على خطة لإعادة هيكلته صرح أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومى أنه لا صحة لما يتم تداوله حول تصفية بنك الاستثمار القومى.

وأكد نجم أنه يتم حاليًا العمل على تنفيذ خطة لإعادة هيكلة البنك كانت الحكومة قد أعلنت عنها قبل 3 سنوات، وهي خطة وضعتها اللجنة المسؤولة عن إعادة هيكلة البنك تضم عدد من الخبراء والمتخصصين، ويجرى تنفيذها في إطار الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

وأشار نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي إلى أن المحاور الأساسية لخطة إعادة هيكلة البنك تتمركز في العمل على جدولة إلتزامات البنك وسدادها خلال الفترة القادمة وفق جدول زمني واضح ومتفق عليه، وفض التشابكات المالية بين البنك والمؤسسات الحكومية والتي تم إنجاز جزء منها بالفعل مع عدد من المؤسسات الحكومية حصل البنك بمقتضاها على عدد من الأصول ذات القيمة العالية، بالإضافة إلى تعظيم العوائد من الاستثمارات القائمة.

وأوضح نجم أنه يتم العمل علي تنمية وتعظيم قيمة أصول البنك بما يمكنه من القيام بدوره المحوري في الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن ذلك يتواكب مع تنفيذ البنك عملية هيكلة إدارية من خلال وضع هيكل إداري له يتوافق مع دوره ومتطلباته في المرحلة القادمة.