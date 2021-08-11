شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: لا صحة لما يتم تداوله عن مؤشرات نتائج امتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما يتم تداوله من منشورات عن مؤشرات نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة 2020/2021، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للمنشورات المتداولة عن مؤشرات نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة 2020/2021، وأن كل ما يتم تداوله عن مؤشرات لنتائج شهادة الثانوية العامة لا أساس له من الصحة، وغير صادر عن الوزارة

وشددت على أنه من المقرر الإعلان عن نتيجة شهادة الثانوية العامة بشكل رسمي خلال الفترة من 15 إلى 18 أغسطس الجاري، مُناشدةً أولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، التي تستهدف إثارة القلق بينهم، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي سياق متصل، تتم عملية التصحيح مركزياً وبشكل إلكتروني وليس عن طريق "كنترولات ولجان تصحيح" مثل الأعوام الماضية، دون تدخل أي عنصر بشري؛ لضمان حصول الطالب على حقه وفق إجاباته.