تشمل مدرسين ومهندسين.. القوى العاملة تعلن فرص عمل في قنا برواتب مجزية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن مديرية القوى العاملة بقنا، وفرت 153 فرصة عمل على 15 مهنة في 20 مصنعاً وشركة من شركات القطاع الخاص، بمرتبات مجزية بجانب بعض المزايا الأخرى.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

ومن جانبه أوضح حسام طلبة مدير المديرية، أن التقديم على هذه الفرص اعتبارا من اليوم الأربعاء ولمدة شهر، بمقر مديرية القوى العاملة بقنا "إدارة بحوث العمالة".

وأشار طلبة، إلى أن الفرص المطلوبة تتمثل في ٥ مدرسين لغة عربية، و٣ مدرسين لغة إنجليزية، و٤ مدرسين حاسب آلي، و٤ دادة، و٢ مدرس لغات وترجمة، و٦ مشرفات، ٨٤ أخصائي تمويل، و٢٥ مسئول تأمين، و٤ فرد أمن، و٢ عمال خدمات، وبائع، وكهربائي، و10 عمال تعبئة، ومحاسب، ومهندس ميكانيكا.