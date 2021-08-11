ضبط شخص لقيامة بسرقة فيلا بأسلوب التسلق والضغط على الباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامة بسرقة فيلا بأسلوب التسلق والضغط على الباب

تلقي قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة من (سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة) بأنه حال توجهه لإحدى الفيلات بدائرة القسم مستأجرة لأحد الأشخاص متواجد خارج البلاد ويعمل لديه كسائق اكتشف وجود تلفيات بالباب الخارجي للفيلا وسرقة (كمية من المشغولات الفضية- كمية من الإكسسوارات – عدد من الساعات – بعض المتعلقات الشخصية) .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وباستخدام التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى استقلال مرتكبي الواقعة لإحدى السيارات الأجرة حيازة (سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة) وباستدعاء الأخير ومناقشته نفى علمه بملابسات الواقعة، وأقر بأنه أثناء سيره بالسيارة قيادته بالمنطقة محل البلاغ أستوقفه أحد الأشخاص وطلب منه توصيله لأحد الأماكن بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (مفك حديدي)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة المشار إليها بأسلوب التسلق والضغط على باب الفيلا باستخدام المفك المضبوط بحوزته ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقة.