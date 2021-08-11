ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة كابلات التليفونات بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة سرقة كمية من كابلات التليفونات بالقاهرة، وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

تلقي قسم شرطة الظاهر بمديرية أمن القاهرة بسرقة كمية من كابلات التليفونات الأرضي الخاصة بمقر إحدى الشركات بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين (عامل بإحدى الشركات "مسند إليها أعمال تجديد كابلات التليفونات الأرضي الخاصة بالشركة محل البلاغ" "له معلومات جنائية"، تاجر خردة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما.. حال استقلالهما دراجة نارية "تروسيكل" ملك وقيادة أحدهما "المستخدمة في ارتكاب الواقعة"، وبمواجهتهما بالتحريات اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "القطع"، وتم بإرشادهما بمسكن الثاني ضبط المسروقات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.