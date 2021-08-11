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أمن المنافذ: ضبط 21 قضية متنوعة.. وتنفيذ 169حكمًا قضائيًا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 21 قضية متنوعة، وتحرير 963 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 169حكم قضائي متنوع.

وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد المخدرة: ضبط 4 قضايا، في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية - تزوير المستندات"، ضبط 3 قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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