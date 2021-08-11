شرطة المسطحات: ضُبط داخل مصانع عشوائية 109 طن منتجات مجهولة المصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملة مكبرة استهدفت مصانع عشوائية تفتقد للاشتراطات الصحية والمعايير البيئية حفاظاً على صحة المواطنين، وضُبط بداخلها 109 طن منتجات مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع وشركات عشوائية بنطاق مديرية أمن الجيزة تفتقد للاشتراطات الصحية والمعايير البيئية لإنتاج المذيبات العضوية المستخدمة في صناعة المطهرات والمخلفات البلاستيكية والمعدنية والأحبار المغشوشة والمقلدة، والتي يؤدى استهلاكها للإضرار بالصحة العامة للمواطنين .

عقب تقنين الإجراءات تم القيام بحملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط (6 مصانع والمديرون المسئولون عنها)، وضُبط بداخلها (57 طن) مصنعات بلاستيكية مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية، و(45 طن )مذيبات عضوية ومطهرات مغشوشة ومقلدة ومنسوبة إنتاجها لشركات وهمية، و( 7 طن) أحبار وأصباغ مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .