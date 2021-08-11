سقوط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة، بمديرية أمن القاهرة، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط (عاطلين - مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس) حال استقلالهما دراجة نارية (بدون مستندات ملكية) .

بمناقشتهما عن مصدر الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في مجال سرقات الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك، وأن الدراجة من متحصلات نشاطهما الإجرامي وأضافا أنهما قاما بارتكاب واقعتي سرقة دراجة نارية بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهما ضبط الدراجتين الناريتين المُستولى عليهما لدى عميلهما (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس "له معلومات جنائية")، وباستدعاء المجنى عليهم تعرف كلٌ منهم على الدراجة النارية الخاصة به، وإتهموهم بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة.