أثناء تنقيبهم عن الآثار.. وفاة شخصين داخل منزل ببنى سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة وفاة شخصين أثناء تنقيبهم عن الآثار بالاشتراك مع آخرين بأحد المنازل ببنى سويف.

تلقي قسم شرطة بنى سويف الجديدة بمديرية أمن بنى سويف، بالعثور على جثة (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة بنى سويف) ملقاة بدائرة القسم ، ووجود سحجات متفرقة بالجسم.

توصلت جهود فرق البحث الجنائي برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بنى سويف إلى أن المذكور كان يقوم بالحفر والتنقيب عن الآثار بأحد المنازل بدائرة مركز شرطة بنى سويف ملك (سائق) بالاشتراك مع (6 أشخاص - جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة بنى سويف).

وعقب قيامهم بالحفر قام المتوفـى وآخر بالنزول داخل الحفرة مما أدى لاختناقهما ووفاتهما فقام الباقين بإخراجهما من الحفرة مما أدي لحدوث إصابة المتوفيان بسحجات فقام شقيق المتوفى بنقل جثة شقيقه إلى منزلهما.. كما قام إثنين من المتهمين بنقل جثة الآخر، وتركها بمكان العثور.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط المتهمين، والأدوات المستخدمة في الحفر، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.