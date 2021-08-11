بسبب الدين.. القبض على تاجر بتهمة قتل جزار في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالجيزة.

تلقي قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة (جزار) بدائرة القسم مصاب بجرح وطعنات والعثور بطيات ملابسه على (مبلغ مالي، هاتفه المحمول، ومتعلقاته الشخصية)، وبجواره دراجته النارية.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة ( تاجر ماشية - مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة ) .

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وتبين أنه (مُصاب بقطع بأوتار أصابع اليدين ).

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر أنه مدين للمجنى عليه بمبلغ مالي وأنه دائم مطالبته به أمام الآخرين مما أثار حفيظته وعقد العزم على قتله للتخلص من الدين وفـى سبيل ذلك استدرجه بزعم سداد الدين ومساعدته في معاينة ماشية لشرائها، وبتاريخ الواقعة وأثناء استقلالهما الدراجة النارية الخاصة بالمجنى عليه بمكان الواقعة غافله وتعدى عليه بسلاح أبيض (تم ضبطه بمكان الواقعة)، فأحدث إصابته التي أدت إلى وفاته، وأن إصابته حدثت أثناء ذلك ولاذ بالهرب وأضاف بتوجهه إلى إحدى المستشفيات وادعى إصابته بسبب عمله في تجارة الماشية .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .