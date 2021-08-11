شكرا لقرائتكم خبر عن حركة الترقيات.. ادخل بياناتك بالموبايل واعرف النتيجة من خلال الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 منذ قليل حركة الترقيات بين موظفي الدولة الأخيرة، وذلك بعد إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن النتيجة النهائية بعد التعديلات الأخيرة التى أقرها الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بعد موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على مشروع قرار بترقية 800 الف موظف من العاملين بالدولة بداية من 1-7-2021.

ويمكنك الاطلاع على النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية :-

ا- إدخال البيانات الشخصية" الاسم رباعي - الرقم القومي مكون من 14 رقم - جهة العمل"

كما هو موضح بالصورة





2- البيانات الوظيفية ويجب مراعاة إدخال البيانات الصحيحة للحصول على النتيجة الصحيحة وذلك لان اي خطأ في إدخال أي بيانات سيترتب عليه خطأ في النتيجة المنشورة.





وتضمن هذه البيانات الآتية :-

تاريخ التعيين ولديك اختيارين الأول قبل 2-11-2016- او بعد تاريخ 2-11-2016





المجموعة الوظيفية وتضمن المجموعة الوظيفية عدة خيارات " التخصصية - الكتابية والفنية - الحرفية والخدمات المعاونة"





الدرجة المالية الحالية للمعينين قبل 2-11-2016 أو المستوى الوظيفي للمعينين بعد 2-11-2016





تاريخ الحصول على أخر درجة مالية ويجب كتابة التاريخ الصحيح للحصول على الدرجة





3- الخيارات الخاصة بقرارات الاجازة بدون أجر أو الأعارة وهنا لديك 3 خيارات " لايوجد - إجازة رعاية طفل أو مريض - إعارة أو إجازة أخرى" بالنسبة للخيار الأول" لا يوجد " سيتم الإعلان عن حالة الموظف ودوره في الترقية أو الحصول على الحافز مباشرة، في الحالتين التاليتين يجب كتابة التاريخ الخاص بالاجازة والعودة للعمل مرة أخرى بالمواعيد الصحيحة حتى تتمكن من الحصول على النتيجة الصحيحة





4- اخيرا في حالة عدم معرفة البيانات الوظيفية السليمة يمكن مراجعة إدارة الموارد البشرية الخاصة بجهة العمل للحصول على بيان الحالة الوظيفية وإدخال البيانات منها للحصول على النتيجة الصحيحة.

و يمكن الموظفين -المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ أو من يمثل القانون لهم الشريعة العامة-، من معرفة مدى استحقاقهم للترقية والحافز المالي.