شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة 2021.. انتهاء التصحيح والرصد والإعلان الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات بامتحانات الثانوية العامة وجار تجهيز النتيجة لاعتمادها وإعلانها رسميا بداية الأسبوع المقبل.

وأكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تعلن نتيجة الثانوية العامة في الفترة من 15-18 أغسطس وكل ما يكتب عن مؤشرات وتوقعات ومواعيد غير صحيح ولا علاقة للوزارة به من قريب أو بعيد وما نعلنه ننفذه حرفيا ولا داعي للاجتهادات والزج بالثانوية العامة في كل خبر.

وتعلن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2021، إلكترونيا على موقع الخليج 365، حيث يتاح للطالب معرفة نتيجته فى جميع المواد بجانب المجموع الكلى من خلال رقم الجلوس.

ولفتت الوزارة إلى أن مؤشرات نسب النجاح فى كل المواد التى انتهى تصحيحها "مطمئنة" تماما ومقاربة للسنوات الماضية، وأن الاختلاف الملحوظ ليس فى نسب النجاح العامة ولكن فى شرائح توزيع الدرجات وبشكل اوضح هذا يعود على نسبة من حصلوا على اكثر من 90%؜ او نسبة من حصلوا على مجموع ما بين 80% - 90% وهكذا.

وأوضحت الوزارة أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن النتائج فور الانتهاء منها وبعد التشاور مع التعليم العالى ولن تصرح بأى شيء عن الدرجات قبل هذا المؤتمر منعا للبلبلة وكى لا نقدم معلومات منقوصة.

