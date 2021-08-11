شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز "حدائق أكتوبر" يشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بطريق الواحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات استهدفت طريق الواحات ومنطقة أبناء الجيزة، وذلك بقيادة المهندس محمد الجنزوري، مدير الإشغالات بالجهاز، وبمشاركة الإدارات المختصة بالجهاز، حرصاً من جهاز مدينة حدائق أكتوبر على مكافحة العشوائية بجميع مظاهرها.

وأوضح المهندس محمد مصطفى، أن الحملة أسفرت عن رفع عدد من الإشغالات بما يسهم فى عدم إقامة أي أنشطة عشوائية وإزالة أي تعديات على أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

وأكد رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنه لن يتم السماح بأي شكل من أشكال التعدي على أملاك الدولة، أو إقامة أي أنشطة مخالفة أو عشوائية، مطالباً سكان المدينة بعدم تشجيع تلك النشاطات التي من شأنها الإساءة إلى المظهر الحضاري للمدينة.​