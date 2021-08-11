شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تحرر 16 محضراً ضد منشآت مخالفة بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية القوي العاملة بمحافظة الأقصر تعيين 482 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، منهم 2 من ذوى الإعاقة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذى بلغ عددهم 1406 شاباً، منهم 9 من ذوى الإعاقة، كما تم استخراج 251 شهادة قياس مستوى المهارة ، و 176 رخصة مزاولة الحرفة منهم رخصة لذوى القدرات .

وأوضح مدير المديرية عبده هاشم، فى بيان، أن المديرية قامت بصرف منح لـ"العمالة غير المنتظمة" لرعايتهم إجتماعياً وصحياً منها 11 منحة مواليد بـ 22 ألف جنيه ، ومنحة زواج واحدة بمبلغ 3000 جنيه ، فضلاً عن عمل رعاية صحية لـ 94 عاملا وعاملة ما بين كشوفات وتحاليل طبية وصرف أدوية بإجمالي 55 ألفاً و281 جنيه ، فضلاً عن تسجيل 45 عاملا جديداً على المنظومة واستخراج كارنيهات لهم .

وأشار إلى تقرير المديرية عن شهر يوليو الماضي، أنه فى مجال التفتيش العمالي ورعاية القوى العاملة قامت المديرية بالتفتيش على 201 منشأة دورى وحملات ، و8 منشآت على عمل الأطفال، وأسفر عن تحرير 16 محضراً ، كما تم عقد ندوة عمالية بإحدى المنشآت لشرح بعض مواد قانون العمل .

أما في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 227 منشأة ، وإعادة التفتيش على 410 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 91 محضراً ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 356 منشأة أخري لإزالة المخالفات والتي تم إنذارها بها ، وعمل 3 ندوات توعية .

كما تلقت المديرية 32 شكوى عمالية ، تم إحالة 4 شكاوى منها إلى القضاء ، وحفظ 4 شكاوي، و24 شكوى أخرى مازالت تحت البحث والدراسة، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 193 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.