شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز "الشروق" ينفذ 6 قرارات تشميع ويرفع عدادات المرافق عن وحدات مخالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم تنفيذ 6 قرارات تشميع لوحدات سكنية لمخالفة تغيير النشاط بمناطق متفرقة بالمدينة، مضيفاً أن اللجنة المشتركة بين جهاز المدينة وقوة قسم شرطة التعمير قامت برفع عدادات الكهرباء لعدم تمكينهم من استمرار المخالفة.

وأضاف رئيس جهاز الشروق، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتشميع الوحدات لمزاولتهم أنشطة إدارية وتجارية بالمخالفة لشروط التخصيص والتعاقد والغرض المخصص له الوحدة، وهو أن تكون سكنية فقط.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه لن يتم تسليم العدادات قبل إعادة الشىء لأصله، مؤكداً أنه تم التنبيه على رؤساء الأحياء بالمرور الدورى واتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفين، بهدف الحفاظ على النسق الحضارى لمدينة الشروق.​