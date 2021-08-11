شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز "النوبارية الجديدة": الانتهاء من الهيكل الخراسانى لمحطة رفع مياه الصرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس مجدي يوسف، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، إنه جارٍ الانتهاء من الهيكل الخراساني لمحطة رفع مياه الصرف بمشروع إعادة تأهيل وتوسعة محطة المعالجة الرئيسية للمدينة، لافتاً إلى أنه جارٍ استكمال باقي الهيكل الخراساني طبقا للبرنامج الزمني، وكذا استكمال أعمال تركيب قطع الزهر الصناعي لأحواض الموازنة ووحدة المدخل والمصافي، وجارٍ تصنيع حديد الكريتال للأبواب والشبابيك لجميع مباني المحطة.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه جارٍ أيضاً تنفيذ أعمال التشطيبات لمباني المحطة، وأعمال غرف الهواء والغسيل لخط الطرد طبقا للبرنامج الزمني، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة دفع العمل لتنمية المدن الجديدة، وتكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ مشروعات المرافق والخدمات المختلفة.

تجدر الإشارة إلى أن محطة المعالجة الرئيسية بمدينة النوبارية الجديدة تم إسنادها لشركة المقاولون العرب منذ عام 2010 بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 324 مليون جنيه وبطاقة 22 ألف متر مكعب / يوم قابلة للتوسع، وتم تكليف المركز القومي للبحوث لتقييم الحالة الفنية للمحطة القائمة لإعادة تأهيلها لتصبح الطاقة الإجمالية للمحطة 28500 ألف متر مكعب/يوم.