شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف القوى العاملة .. توفير 153 فرصة عمل فى 20 شركة برواتب مجزية بقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة، أن مديرية القوى العاملة بقنا، وفرت 153 فرصة عمل على 15 مهنة فى 20 مصنعاً وشركة من شركات القطاع الخاص، بمرتبات مجزية بجانب بعض المزايا الأخري، وذلك فى إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

ومن جانبه أوضح حسام طلبة مدير المديرية أن التقديم علي هذه الفرص اعتبارا من اليوم الأربعاء ولمدة شهر، بمقر مديرية القوي العاملة بقنا "إدارة بحوث العمالة"، مشيرا إلى أن الفرص المطلوبة تتمثل فى 5 مدرسين لغة عربية، و3 مدرسين لغة انجليزية، و4 مدرسين حاسب آلي، و4 دادة، و2 مدرس لغات وترجمة، و6 مشرفات، 84 أخصائي تمويل، و25 مسئول تأمين، و4 فرد أمن، و2 عمال خدمات، وبائع، وكهربائي، و10 عاملين تعبئة، ومحاسب، ومهندس ميكانيكا.