وزيرة البيئة تفتتح معرض "بأيدينا هنخلى مدرستنا أجمل" لطلاب المدارس

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القاهرة - سامية سيد - افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم، معرض (بأيدينا هنخلى مدرستنا أجمل) لأجمل عمل فني باستخدام المخلفات لمرحلتي رياض الأطفال والتعليم الأساسي على مستوى جمهورية مصر العربية الذى نظمته إدارة التوعية الطلابية بالإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية بوزارة البيئة بالتعاون مع إدارة التربية الفنية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للعام الثانى على التوالى بقاعة الفنان أدم حنين بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

وأكدت وزيرة البيئة أن المسابقة تهدف إلى الاستفادة من المخلفات كلما أمكن باعادة استخدامها والتقليل من العبء الملقى على البيئة من المخلفات وقد جاءت جوائز المسابقة وهي حصول الفائزين على عدد من الأشجار يهديها الفائز لمدرسته كمساعدة للبيئة على إعادة التوازن البيئى من خلال زرع الاشجار ومواجهة ظاهرة التغيرات المناخية ومن جهة أخرى زيادة شعور الطالب بالانتماء لمدرسته كما يزيد من مسئوليته نحو بيئته ومساهمته فى الحفاظ عليها من التلوث من خلال الاستفادة من المخلفات فى تنفيذ الاعمال الفنية.

وأشارت إلى أنه تم تقسيم المسابقة إلى ثلاث مراحل عمرية وهى ( مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الإبتدائى ، مرحلة من الصف الرابع إلى السادس الابتدائى، والمرحلة الثالثة للصفوف الإعدادية)، وقد تم استلام الأعمال الفنية للطلاب من خلال إدارة التربية الفنية بوزارة التربية والتعليم وفرزها من خلال لجنة مكونة من فريق عمل التوعية الطلابية وفريق من إدارة التربية الفنية ، كما تم استبعاد الاعمال الفنية الغير مطابقة لشروط المسابقة (الفنية-العمرية) والاعمال التالفة) نتيجة النقل.

وأوضحت وزيرة البيئة أن المسابقة تضمنت شرطاً أساسياً بأن تكون الأعمال الفنية معتمدة على المخلفات مع ضرورة تجانس الألوان المستخدمة، حيث تم أختيار عشرة فائزين من كل مرحلة عمرية وسوف يتم إعلان أسمائهم على الموقع الرسمي لوزارة البيئة.





































