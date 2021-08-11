شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 67 ألف جنيه إعانات طوارئ لـ 88 عاملا فى شركتين بالقطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة ومجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، الموافقة على صرف 67 ألفاً و 193 جنيهًا من الصندوق بالوزارة لـ 88 عاملا بشركتين بالقطاع الخاص، نظرًا للظروف الاقتصادية التى تمر بها الشركتين وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.

وأوضح الوزارة، فى بيان، أنَّ صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالى زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.