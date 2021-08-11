شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ننتج 58% من استهلاكنا من اللحوم.. ومشروع البتلو مدعوم بـ5 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن الثروة الحيوانية والداجنة تواجه تحديات عدة ولذلك كان ضروريا التوسع فى زيادة الإنتاج لمواجهة الزيادة السكانية وزيادة نصيب الفرد من البروتين الحيوانى.



وأضاف سليمان خلال الجلسة الثانية من مؤتمر الأهرام الزراعى الأول بأن القيادة السياسة لديها اهتمام كبير بمشروع تطوير ورفع كفاءة مراكز تجميع الالبان على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن الدولة دعمت المشروع القومى للبتلو بحوالى 4 مليارات و500 مليون جنيه لدعم المربين حتى بلغ إجمالى المبالغ المخصصة للمشروع حى الآن حوالى 5 مليارات جنيه، كما تم تبسيط إجراءات الحصول على تراخيص مشروعات تشغيل الثروة الحيوانية والداجنة.

وأكد سليمان أن هناك زيادة فى انتاجنا من اللحوم الحمراء إلى أكثر من 58% من احتياجاتنا للاستهلاك بعد مشروعات كبيرة فى الإنتاج الحيوانى.

وعن الثروة الداجنة أكد رئيس قطاع الثروة الحيوانية إن الوزارة رفعت كفاءة مزارع الدواجن بتراخيص جديدة للمزارع العشوائية بعد توفيق أوضاعها حتى تم اعتماد مصر من الدول الخالية من أنفلونزا الطيور من خلال تراخيص لأكثر من 30 منشأة لتصدير منتجاتها من البيض والدواجن.