شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تضبط مصنعا يعبئ مياه "حنفية" ويطرحها بالسوق باعتبارها معدنية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، من ضبط مصنع تعبئة مياه طبيعية ماركة مشهورة يقوم بالغش والتدليس وتعبئة الجالونات من المياه العادية العمومية من خلال 5 حنفيات، وتم ضبط 2030 جالون مياه سعه 7و11 و19 لتر، وبدون ترخيص ودون الاشتراطات الصحية.

تم التحفظ على المضبوطات وإحالة الواقعة للنيابة العامة، وتم تحرير محاضر ضد المخالفين وعرضها على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتى ذلك فى إطار تعليمات الدكتور على المصيلحىُ، وزير التموين والتجارة الداخلية لقطاع التجارة الداخلية، بتكثيف الحملات الرقابية بالأسواق ومنع أى ممارسات ضارة للمواطنين والتأكد من طرح كافة السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق وان تكون مطابقة للمواصفات القياسية.

كما تمكنت الحملات الرقابية بوزارة التموين بقيادة عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط 90 كرتونة مخللات سوري منتهيه الصلاحية وضبط كميات من برطمانات عسل نحل مجهول المصدر.













