شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” ينشر نتيجة ترقيات موظفي الجهاز الإداري للدولة 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 نتيجة الترقيات الخاصة بموظفي الجهاز الإداري للدولة 2021 ، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على مشروع قرار الترقية لـ800 ألف موظف المقدم من التنظيم والإدارة ، وعقب ذلك أصدر الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بترقية الموظفين.

وتشمل النتائج حركة الترقيات الأخيرة وصرف حافز الإضافي للموظفين الذين أتموا المدد البينية للترقيات لم يصيبهم الترقية نظرا لأنهم يعملون على المستوى الأول الوظيفي أو درجة كبير وفقا للدرجات الوظيفية في القانون القديم، إضافة إلي أنه يمكن للموظف أن يعرف من خلال الخليج 365 دوره في الترقيات والسنوات المتبقية له للتقنية الجديدة.