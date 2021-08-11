شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق المطلوبة للتقدم لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات× 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المدارس الأوراق والمستندات المطلوبة للتقدم لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات للعام الدراسى المقبل، بعد ظهور نتائج التنسيق، نرصد في التقرير التالى المستندات المطلوبة.

ـ ظهور نتيجة قبول الطفل على رابط التقدم.

ـ إجراء مقابلة للطفل المتقدم.

ـ شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة للطفل مختومة وواضحة.

ـ دمغة عادية 1 جنيه + دمغة موارد بـ"2 جنيه من مكتب البريد.

ـ صورة بطاقة ولى الأمر سارية.

ـ إثبات محل سكن" إيصال غاز أو كهرباء أو تليفون".

ـ الشهادة الصحية للطفل من الوحدة الصحية بها طوابع التأمين الصحى+ صورة منها.

ـ دوسية بلاستيك + طابع تنمية مشروعات بقيمة 10 جنيهات

ـ صور شخصية للطفل مكتوب عليه اسمه.

ـ سحب ملف الطفل إذا كان مقيد على مدرسة أخرى.

