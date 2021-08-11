شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق المطلوبة للتقدم لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات× 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حددت المدارس الأوراق والمستندات المطلوبة للتقدم لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات للعام الدراسى المقبل، بعد ظهور نتائج التنسيق، نرصد في التقرير التالى المستندات المطلوبة.
ـ ظهور نتيجة قبول الطفل على رابط التقدم.
ـ إجراء مقابلة للطفل المتقدم.
ـ شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة للطفل مختومة وواضحة.
ـ دمغة عادية 1 جنيه + دمغة موارد بـ"2 جنيه من مكتب البريد.
ـ صورة بطاقة ولى الأمر سارية.
ـ إثبات محل سكن" إيصال غاز أو كهرباء أو تليفون".
ـ الشهادة الصحية للطفل من الوحدة الصحية بها طوابع التأمين الصحى+ صورة منها.
ـ دوسية بلاستيك + طابع تنمية مشروعات بقيمة 10 جنيهات
ـ صور شخصية للطفل مكتوب عليه اسمه.
ـ سحب ملف الطفل إذا كان مقيد على مدرسة أخرى.