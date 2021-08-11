شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم بلاغ للنائب العام فى 4 خطوات إلكترونيا.. من المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التحول الرقمى في تقديم البلاغات إلى النائب العام لرفع المظالم عن المواطنين لتوفير الوقت والجهد، كان على رأس أولويات المستشار حماده الصاوي النائب العام، لذلك اعتمد في سبتمبر من العام الماضى إطلاق خدمة منظومة العرائض الإلكترونية الموحدة للنائب العام عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة.

وأسهمت خدمة منظومة العرائض الإلكترونية الموحدة للنائب العام خلال الفترة الماضية في تسهيل تقديم بلاغات للنائب العام دون الحاجة إلى قيام المواطن بالتوجه الى النيابة العامة بنفسه مما وفر عليه الوقت والجهد.

وتتيح منظومة العرائض الإلكترونية الموحدة لأصحاب الشأن أو وكلائهم تقديم العرائض إلكترونيا إلى المكتب الفني للنائب العام داخل أو خارج جمهورية مصر العربية مقابل رسوم زهيدة تدفع الكترونيا ببطاقات الائتمان البنكية أو بطاقات ميزة الحكومية.

ويتم اخطار مقدم العريضة برسالة نصية عبر هاتفه أو عبر بريده الإلكتروني المرفقين بالعريضة بما انتهى إليه فحصها دون الحاجة للتوجه لمقار النيابة العامة، ويمكن لهم من خلال خدمة متابعة العرائض الإلكترونية عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة الاستعلام عن حالة العريضة في أي وقت.

ويشترط لقبول النيابة العامة العرائض المقدمة البيانات المطلوبة من مقدميها ضمانا لجدية ما تقدموا به، وإثبات صفاتهم فيها بإرفاق صور المستندات الدالة على ذلك.

ولن تقبل النيابة العامة العرائض المتضمنة طلبات الطعن على الأحكام بطرق الطعن العادية وغير العادية، والشكاوى المتعلقة بالتماس إعادة النظر في الأحكام، أو التظلمات من القرارات أو الأوامر الصادرة من النيابة العامة وترتبط بمواعيد إجرائية، كما تلتفت النيابة العامة عن العرائض التي تخرج عن اختصاصاتها وأعمالها.

ويمكن لأي مواطن اتباع 4 خطوات رئيسية فقط لتقديم بلاغ رسمي لنائب العام وذلك من خلال الدخول أولا على الموقع الرسمي للنيابة العامة.

وتأتى الخطوة الثانية في قيام المواطن بالضغط على ايقونة استمرار امام خدمة تقديم عريضة إلكترونية لتنقله الى صفحة جديدة مدون بها الارشادات واحكام تقديم الخدمة وبمجرد الضغط على ايقونة موافق تقديم الخدمة سيتم احالته الى صفحة ملئ البيانات.

الخطوة الثالثة تتمثل في قيام المواطن بملء الاستمارة الخاصة بتقديم البلاغ وارفاق المستندات الداعمة للبلاغ من خلال سحبها الكترونيا ثم السداد أون لاين عبر خدمة الدفع الالكترونى.

وبعد انهاء تقديم العريضة او البلاغ يمكن متابعة ما حدث فيها في الخطوة الرابعة بالدخول على الموقع مرة أخرى واختيار ايقونة متابعة العرائض الالكترونية أو انتظار رسالة على الهاتف المحمول من النيابة بما توصل اليه الفحص.