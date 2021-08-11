شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن مشروع صكوك الأضاحى.. يستفيد منه 4 ملايين أسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زالت وزارة الأوقاف توزع لحوم الأضاحى على المستحقين، وهى اللحوم التى أثمرت عنها مبيعات صكوك الأضاحى هذا العام والتى بلغت نحو 141 مليون جنيه، بإجمالى 1400 طن من اللحوم يتم توزيعها على المستحقين فى جميع المحافظات.



”الخليج 365” يوضح فى النقاط التالية أبرز 10 معلومات عن مشروع صكوك أضاحى الأوقاف: 1. انطلق مشروع صكوك أضاحى الأوقاف فى عام 2015، وبلغت مبيعاته فى ذلك الوقت نحو 30 مليون جنيه، وتم توزيع 438 طن لحوم.

2. فى العام المالى 2016/ 2017 بلغت حصيلة صكوك أضاحى الأوقاف أكثر من 50 مليون جنيه، وتم توزيع 550 طنًا من اللحوم.

3. فى العام المالى 2017/ 2018 بلغت حصيلة المشروع أكثر من 64 مليون جنيه وتم توزيع 678 طن لحوم أضاحى بالمناطق والمحافظات النائية.

4. فى العام المالى 2018/ 2019م تم تحصيل 105 ملايين جنيه ليرتفع إجمالى ما تم توزيعه من اللحوم إلى 1105 أطنان لحوم.

5. فى العام المالى 2019/ 2020م تم تحصيل أكثر من 115 مليون جنيه.

6. حققت وزارة الأوقاف العام الجارى أعلى نسبة تحصيل فى تاريخ مشروع صكوك الأضاحى حيث بلغت نحو 141 مليون جنيه.

7. تسعى الوزارة هذا العام لتوزيع 1400 طن لحوم أضاحى بالمحافظات.

8. منذ انطلاق المشروع فى عام 2015 وحتى الآن استفاد منه نحو 3 ملايين و900 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية.

9. آخر قيمة الصك هذا العام بلغت 2000 جنيه.

10. وزارة الأوقاف تشدد على عدم تصوير المستحقين أثناء عمليات التوزيع على المستحقين مراعاةً للمشاعر وتفعيل الإجراءات الاحترازية.