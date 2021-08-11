شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب التنسيق يؤكد استمرار فتح حجز اختبارات القدرات غدا الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى ، والمشرف على أعمال مكتب التنسيق ، استمرار أعمال مكتب التنسيق غدا الخميس بالتزامن مع إجازة رأس السنة الهجرية، مؤكدا أن مكتب التنسيق لن يحصل على إجازات مع انطلاق موسم التنسيق ويتم العمل حتى يوم الجمعة .

واضاف السيد عطا فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365” أن موقع التنسيق الإلكترونى يواصل استقبال حجز رغبات الطلاب لحجز اختبارات القدرات بالكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك .

ولكن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بأن يكون يوم الخميس، الموافق 12 أغسطس 2021، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية، بدلا من التاريخ الميلادى الموافق ليوم الأول من شهر محرم عام 1443 هجرية، وذلك طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية.



وتضم قائمة الكليات بالجامعات الحكومية التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك:



1- كليات الإعلام.



2- كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة).



3- كليات الفنون التطبيقية.



4- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.



5- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.



6- كلية التربية الفنية جامعة المنيا.



7- شعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس).



8- كليات التربية النوعية (الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وفرعيها (ميت غمر – منية النصر).



9- كليات التربية الرياضية.



10- كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.



11- الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية).



12- كليات السياحة والفنادق.



13- كليات التمريض.