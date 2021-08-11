شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: أنظمة الرى الحديث وتأهيل الترع تفتح آفاقا جديدة للعمل بمختلف التخصصات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، الأعمال الجارى تنفيذها بالمشروع القومى لتنمية جنوب الوادى، فى ثانى أيام زيارته الميدانية لمحافظة أسوان، لتفقد مشروعات الموارد المائية والرى بالمحافظة .

وزار عبد العاطى، مقر وحدة التحكم SCADA والتى تقوم بالتحكم في مناسيب وتصرفات المياه والتحكم في كل قطرة مياه من الممكن ترشيدها، و عدد من المزارع التي تقوم بإستخدام أنظمة الري الحديث بهدف ترشيد المياه المستخدمة في الرى وتعظيم انتاجية المحاصيل ، والتقى سيادته بعدد من المنتفعين للتعرف على آرائهم وتجاربهم الناجحة.

وقال عبد العاطى، إن أنظمة الري الحديث وتأهيل الترع والمساقي تفتح آفاق جديدة للعمل لمختلف التخصصات فى مجالات الزراعة والصناعة والتجارة وتقديــــم الخدمــات للوافدين بالمنطقة.

وأثناء الزيارة، حث عبد العاطى العاملين علي زيادة معدلات تنفيذ المشروعات المختلفة وخصوصا مشروعات تأهيل الترع والمساقي والتحول للري الحديث.

الجدير بالذكر، أن مشروع تنمية جنوب الوادى يضم محطة طلمبات رفع عملاقة والملحق بها محطات لمياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحى وتوليد الكهرباء للطوارىء ومبانى الورش، بالإضافة لقناة الشيخ زايد وفروعها الأربعة والأعمال الصناعية المقامة عليها، بخلاف محطة المحولات وخطوط الكهرباء.