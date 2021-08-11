شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن أكثر من 600 ألف فدان مساحات خالية من العفن البنى فى البطاطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، أن المشروع قطع شوطاً كبيراً خلال الموسم 2020- 2021، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في التيسير على مصدري البطاطس ومستوردي تقاوي البطاطس، فضلاً عن زيادة المساحات الخالية من مرض العفن البني في البطاطس.

واستعرضت مدير المشروع ما تم انجازه خلال الموسم الزراعي 2020 - 2021، لافتة إلى أنه تم تأسيس مساحة 22 ألف و 659 فدان جديدة، خالية من مرض العفن البني في البطاطس، فضلاً عن مساحة 3472 فدان تم عمل صيانه لها، ليصبح اجمالي مساحات المناطق الخالية من مرض العفن البني على مستوى الجمهورية حوالي 613 ألف فدان، واجمالي مساحات زراعات العروة الشتوية حوالي 51 ألف فدان، والصيفي 30 ألف فدان، لافتة الى ان هناك مساحة اجمالية حوالي 5861 فدان ، تم تأسيسها للموسم الجديد تتضمن 5 مزارع جديدة.

وأوضحت بلابل ان عدد العينات المفحوصة خلال الموسم بلغت حوالي 25 ألف و 77 عينة، تمثل كمية اجمالية حوالي 652 ألف و 990 طن بطاطس وموزعة ما بين تقاوى محلية، ومستوردة، ومعدة للتصدير الى مختلف دول العالم، بالاضافة الى 74 ألف و 348 طن تقاوى الكسر المحلى للموسم الجديد.

وفيما يتعلق وحدة الرصد والمتابعة بالمشروع، تم تحديث كتاب المناطق الخالية وارسالة لدول الاتحاد الاوروبى وإرفاق صور الأقمار الصناعية بمساحة (613) ألف فدان مصحوبة بخرائط لـ (332) مزرعة و( 3080 جهاز – 4535) حوشة، كذلك تم تحميل (520 ) صور أقمار صناعية بإجمالي مساحة (4مليون 300 ألف) كم مربع لمتابعة الزراعات الشتوية والصيفية وتطبيق تقنية الاستشعار عن بعد لعمل التحليلات اللازمة للتعرف على جودة التربة و صلاحيتها للزراعة وكذلك متابعة صحة النباتات المزروعة.

وتابعت مدير المشروع أنه تم عمل خرائط مكانية لأول مرة لجميع أماكن الثلاجات المستخدمة في تخزين تقاوي الكسر المحلى والمعدة للزراعة داخل المناطق الخالية وكذلك حصر الكميات المخزنة بكل ثلاجة، كذلك تم متابعة الحصاد اليومي لزراعات العروة الشتوية والصيفية للتأكد من المساحة المحصودة وتقدير كمية المحصول الناتج عن ذلك.

وأكدت بلابل انه تم ميكنة جميع الاعمال الورقية التي يقوم بها مهندسي المناطق الخالية وربطهم مباشرة بوحدة الرصد والمتابعة لمتابعة جميع الإجراءات الخاصة بزراعة واعداد وإنتاج البطاطس في هذه المناطق في حينها وذلك عن طريق توفير جهاز لوحى مقوى ( تابلت ) لكل مهندس وذلك بعد أن تم الانتهاء من عمل قاعدة بيانات متكاملة تضمنت كل الأعمال الورقية الخاصة بمهندسي المناطق الخالية وكل بيانات البيقوتات المزروعة، كذلك تم عمل أطلس لأصناف البطاطس المشهورة من خلال التعاون مع معهد بحوث البساتين وذلك لإضافتها على الاجهزة اللوحية المقواة (التابلت) لمساعدة مهندسي المناطق الخالية في التعرف عليها.

وأشارت مدير المشروع إلى انه تم لأول مره إنشاء تطبيق داخل لوحة المؤشرات الرقمية يعمل على مقارنة الكمية المحصودة من الحقل بالكمية المفحوصة بالمشروع بغرض التصدير بطريقه آلية دون تدخل العامل البشري وذلك لمتابعة الكميات الواردة للفحص من مختلف الشركات.

وأضافت انه تم انشاء بوابة خدمات للمستثمرين والتى تقدم مجموعة من الخدمات للمستثمرين فى مجال الاستثمار الزراعة وذلك بأستخدام تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد فى مجال الزراعة من خلال وحدة الرصد والمتابعة الجيومكانية وتشمل خدمتي: أسس مزرعتك، وتابع مزرعتك.

وقالت بلابل انه تم هذا الموسم أيضاً تم تجديد اعتماد الجودة (ISO/ IEC 17025 :2017 ) للعام الثانى على التوالى لمعامل المشروع من المجلس الوطنى للأعتماد "ايجاك "، حيث كان قد حصل علي شهاده الاعتماد الدولي في المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرةISO17025:2017 لأول مرة في عام 2020 .