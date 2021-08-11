شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تحرير الشروق: الإيمان بقضية العيش المشترك ضرورة وليست مجرد كلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، وعضو مجلس الشيوخ إن غياب البيانات والمعلومات عن أي مشكلة، يجب التأكيد على أن من يتحدثون عن العيش المشترك يؤمنون بالقضية فعلا وليس مجرد كلام لإرضاء الجماهير.



وأوضح عماد الدين حسين خلال مؤتمر دور الدين في دعم العيش المشترك، أن معرفة الآخر وحياته وطقوسه، وأظن أن عدد كبير من المسلمين الآن لا يعرفون الكثير عن المسيحية.

يواصل منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الانجيلية، أعمال مؤتمر دور الدين في دعم العيش المشترك، لليوم الثاني على التوالي، وقد بدأت قبل قليل جلسة بعنوان الدور الثقافي لدعم مجتمع الاعتدال، تحدث خلالها نخبة من كبار الكتاب والإعلاميين، على رأسهم الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس تحرير الخليج 365، وعماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد الباز الإعلامي رئيس مجلس تحرير جريدة الدستور، وأدارت الجلسة الدكتورة: ميرفت أبو عوف - أستاذ الصحافة والاعلام بالجامعة الامريكية.

