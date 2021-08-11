شكرا لقرائتكم خبر عن جولة خاصة لاختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان.. بث مباشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل طلاب الثانوية العامة اليوم المرشحين لأداء اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان اليوم الأربعاء، أداء اختبارات القدرات .

وأجرى تلفزيون الخليج 365 جولة خاصة لمتابعة أداء اختبارات القدرات داخل كلية التربية الرياضية وتحديدا اختبار القوة والتحمل والوثب ، وطبقت إدارة الكلية كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا، حيث عملت على مراعاة اجراءات التباعد الاجتماعى والمسافات الآمنة بين الطلاب والتشديد على ارتداء الكمامة الطبية.





كانت وزارة التعليم العالى ، أوضحت أن الهدف من اختبارات القدرات لكليات التربية الرياضية:

قياس قدرة الطالب الرياضية وتحقيق المعايير المطلوبة في الاختبارات البدنية والمهارة، من خلال مجموعة من الاختبارات وهي كالتالي:

1. الكشف الطبي المبدئي على القلب، لإثبات كفاءة الطالب / الطالبة لأداء الاختبارات.

2. قياس الطول والوزن مع الوضع في الاعتبار:

2.1. ألا يقل طول الطالب عن 165 سم.

2.2. ألا يقل طول الطالبة عن 155 سم.

3. اختبار القوام ويتم فيه الكشف عن العيوب والانحرافات القوامية وتسجل النتيجة لائق أو غير لائق.

4. الاختبار الشخصي ويلاحظ فيه سلامة: (النطق – السمع – الصوت – المظهر – الشخصية – المعلومات – الاتجاهات) وتسجل النتيجة لائق أو غير لائق.

5. اختبار المهارة الرياضية:

5.1. "الاختبارات الرياضية":

تتم الاختبارات الرياضية للطلاب / الطالبات الذين اجتازوا اختبارات اليوم الأول والثاني بنجاح.

يشترط لنجاح الطالب / الطالبة اجتياز الاختبار الرياضي والمهارة معًا بنسبة نجاح 60% فأكثر.



الاختبارات الرياضية للبنين: (60 درجة)

الاختبار الاول:

اختبار السرعة (العدو 100 متر) بالزمن (15 درجة)

. الاختبار الثاني:

اختبار تحمل قوة (الانبطاح المائل ثنى ومد الذراعين) بالعدد (15 درجة)

. الاختبار الثالث:

اختبار قدرة الرجلين (الوثب العريض من الثبات) بالمسافة (15 درجة)

. الاختبار الرابع:

اختبار التحمل (الجري 800 م) بالزمن (15 درجة)

الاختبارات الرياضية للبنات: (60 درجة)

الاختبار الاول:

اختبار السرعة (العدو 50 متر) بالزمن (12 درجة)

الاختبار الثاني:

اختبار المرونة (ثنى الجذع لأسفل من الوقوف على مقعد) بالمسافة (12 درجة)

الاختبار الثالث:

اختبار تحمل القوة (ثنى الذراعين من الانبطاح المائل المعدل للبنات) بالمسافة (12 درجة)

الاختبار الرابع:

اختبار قدرة الرجلين (الوثب العريض من الثبات) بالزمن (12 درجة)

الاختبار الخامس:

اختبار التحمل (الجري 600 م) بالزمن (12 درجة)



• الملابس الرياضية المطلوبة للاختبارات:

1. ملابس الطلاب (بنين): فانلة دون أكمام – شورت - حذاء رياضي خفيف – شراب قصير أبيض – مايوه.

2. ملابس الطالبات (بنات): بلوزة – بنطلون تدريب – حذاء رياضي خفيف – شراب قصير أبيض - مايوه.

3. يفضل حضور الطلبة والطالبات مرتدين بدلة التدريب ((Training Suit

• الأوراق المطلوبة:

ينبغي على الطالب أثناء التقدم لكلية التربية الرياضية لأداء اختبار القدرات، أن يتوجه شخصيا إلى لجنة الاختبارات في التاريخ المحدد له الكترونيًا، في تمام الساعة الثامنة صباحًا ومعه ما يلي:

1. الإيصال الدال على تسجيل الطالب اسم الكلية المتقدم لها لاختبارات القدرات التي قام بطبعها من الموقع.

2. عدد 6 صور شخصية مقاس 4 × 6سم.

3. أصل رقم الجلوس وصورة منه.

4. صورة بطاقة الطالب الشخصية (بطاقة الرقم القومي).

• زمن الاختبار:

يتم إجراء اختبارات التربية الرياضية في ثلاثة أيام كحد أقصى ويحدد موعد وزمن الاختبار من خلال مكتب التنسيق وإدارة الكلية.

• شروط النجاح:

شروط النجاح في الاختبارات حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات جميع الاختبارات؛ كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.

