شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الأسقفية يفتتح مؤتمر مجلس الكنائس الأنجليكانية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية مؤتمر مجلس الكنائس الأنجليكانية الأفريقية المعروفباسم CAPA وذلك بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك

ومن جانبه رحب الدكتور سامي فوزي بالحاضرين مؤكدًا على عمق علاقات المحبة والتواصل التي تربط المشاركين بمصر.

وأطلق رئيس الأساقفة إشارة بدء جلسات المؤتمر التي تنعقد يوميًا حيث تبدأ بصلوات القداس الإلهي في كاتدرائية جميع القديسين على أن يتضمن برنامج المؤتمر زيارات للمؤسسات التابعة للكنيسة الأسقفية في مصر مثل خدمة اللاجئين والمراكز المجتمعية وعدد من الكنائس بالعاصمة.

ومن جانبه قدم جوزيف وليم كوفي سكرتير عام مجلس الكنائس الأنجليكانية الأفريقية الشكر لإقليم الإسكندرية الذي يستضيف المؤتمرمؤكدا على ما بذلوه من جهد يضمن وصول كافة المشاركين.

ودعا كوفي جميع الحاضرين إلى استثمار فرصة المؤتمر في بناء علاقات شراكة جديدة بين الكنائس الأسقفية في إفريقيا مع تحقيق أقصى استفادة من التدريب والجلسات وورش العمل باعتبارها طريقة لنمو الخدمة الكنسية.

وحضر حفل الافتتاح ما يقرب من 30 من المطارنة وزوجاتهم ويمثلون دول مصر وغانا وجنوب السودان وكينيا وبورندى على أن يُختتم المؤتمر في الثامن عشر من أغسطس الجاري.

وتناقش جلسات المؤتمر قضايا اجتماعية وكنسية مثل دور الإعلام في تعضيد خدمة الكنيسة وتسليم وتسلم السلطة الكنسية وعلاقة الكنيسة بالدول التي تخدم فيها، وكذلك دور الكنيسة في بناء السلام ومواجهة الصراعات والسلم الأهلي وغيرها.