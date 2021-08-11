شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس: 18 مليون جنيه من صندوق التكافل لخدمة الطلاب المستحقين للدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب ، الجلسة الشهرية لمجلس القطاع ، بحضور وكلاء الكليات لشؤون القطاع وأعضاء المجلس، حيث عقدت الجلسة بتقنية الفيديو كونفرانس .

واستهل الدكتور عبد الفتاح سعود الجلسة بتوجيه الشكر لجهود كافة العاملين بقطاع التعليم والطلاب، عقب ذلك تكريم الدكتور أشرف رشدى بغدادى وكيل كلية العلوم لشؤون التعليم والطلاب لما قدمه من إنجازات بارزة لخدمة العملية التعليمية وحتى بلوغه السن القانونية.

كما شهدت الجلسة تكريم 10 من طلاب كلية الألسن قسم اللغة الألمانية لتميزهم العلمى و نجاجحهم فى الحصول على منح دراسية للدراسة بجامعات أجنبية، وقد أجرى الدكتور عبد الفتاح سعود حواراً مع الطلاب حيث استمع منهم لخطواتهم فى الحصول على هذه المنح رفيعة المستوى وقد أشاد الطلاب بدعم الجامعة والكلية وتقديم الدعم والتوجيه والنصح لهم دون كلل أو ملل.

كما وجه الدكتور عبد الفتاح سعود الشكر للأستاذة الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن والدكتور ناصر عبد العال وكيل الكلية للطلاب والدكتورة أمانى كمال تقديراً لجهودهم فى دعم الطلاب للحصول على هذه المنح ، وتبادل أطراف الحديث مع الطلاب حول الامكانات والفرص المتاحة لهم فى سوق العمل ، فأكد الطلاب أن خريج ألسن عين شمس يحظى بمكانة رفيعة وطلب وإقبال لالتحاقه بسوق العمل وذلك نظراً لتميز المستوى العلمى والأكاديمى للخريجين من جامعة عين شمس .

كما شهد المجلس تكريم 10 من الطلاب المتميزين لتفوقهم فى المسابقات المختلفة من بينها مسابقة القرآن الكريم و مهرجان إبداع 9 و مهرجان الطبول الدولى .

وأكد الدكتور عبد الفتاح سعود اهتمام الجامعة المستمر بدعم الجانب الأكاديمى و جانب الأنشطة و المشاركات فى مختلف الفاعليات الثقافية والفكرية والفنية والرياضية ، بما يحقق صقل شخصية الطلاب و توفير بيئة مناسبة لهم لخوض تجارب حياتية متنوعة تساعدهم فى مواجهة الحياة بعد الجامعية.

وأكد سعود أن القرار الذى اتخذه مجلس الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتينى منذ عام ونصف لتعميم مشروع محو الأمية بشراكة أبناء الجامعة الطلاب من الشباب إلزامياً، لمحو أمية بنو وطنهم ، جاء نابعاً من إيمانها بأن ذلك يعد واجباً وطنياً لا يجوز التخلى عنه أو التخاذل فى أدائه وهو يتوافق مع رؤية القيادة السياسية بأن الدولة المصرية صاحبة حضارة 7 آلاف سنة ، لا يليق بها أن يعانى شعبها من الأمية.

وأكد أن نجاح طلاب الجامعة فى محو أمية 21090 ألف مواطن وتمكينهم من الحصول على شهادة محو الأمية يؤكد إدراك الغالبية من الشباب لأهمية دورهم ووعيهم بواجبهم الوطنى وأن الوطن له عليهم واجبات مثلما يفى لهم بكل الحقوق.

وفى ختام الجلسة، أوضح سعود أن الجامعة حصلت على تبرعات من جهات مختلفة ، فضلاً عن تعظيم مدخلات صندوق التكافل الإجتماعى لطلاب الجامعة بمبالغ كبيرة ستساهم فى تعزيز قدرة الجامعة على خدمة طلابها المستحقين للدعم ، لافتاً إلى أن حجم صرف الجامعة فى العام المالى السابق على الطلاب المستفيدين من صندوق التكافل الإجتماعى تجاوز 18 مليون جنيهاً.