بالصور.. وزير الري يتفقد الأعمال الجارية لتنمية جنوب الوادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تفقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع القومي لتنمية جنوب الوادي، في ثاني أيام زيارته الميدانية لمحافظة أسوان.

وزار وزير الري مقر وحدة التحكم SCADA والتي تقوم بالتحكم في مناسيب وتصرفات المياه والتحكم في كل قطرة مياه من الممكن ترشيدها، كما زار عددا من المزارع التي تقوم باستخدام أنظمة الري الحديث بهدف ترشيد المياه المستخدمة في الرى وتعظيم انتاجية المحاصيل، والتقى بعدد من المنتفعين للتعرف على آرائهم وتجاربهم الناجحة.

وقال وزير الري إن أنظمة الري الحديث وتأهيل الترع والمساقي تفتح آفاق جديدة للعمل لمختلف التخصصات في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة وتقديم الخدمات للوافدين بالمنطقة، وأثناء الزيارة حث العاملين على زيادة معدلات تنفيذ المشروعات المختلفة وخصوصا مشروعات تأهيل الترع والمساقي والتحول للري الحديث.

يضم مشروع تنمية جنوب الوادي محطة طلمبات رفع عملاقة والملحق بها محطات لمياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي وتوليد الكهرباء للطوارىء ومباني الورش، بالإضافة لقناة الشيخ زايد وفروعها الأربعة والأعمال الصناعية المقامة عليها، بخلاف محطة المحولات وخطوط الكهرباء.

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