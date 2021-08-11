صحف القاهرة تبرز نشاط رئيس الوزراء وبدء تلقي طلبات استخراج بطاقات التموين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

تصدر الشأن المحلي عناوين واهتمامات صحف القاهرة الصادرة، اليوم الأربعاء، والتي جاء على رأسها نشاط رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أمس، وبدء تلقي طلبات استخراج بطاقات التموين، وموعد نتيجة الثانوية العامة.

فتحت عنوان "توجيهات رئاسية بدعم شركات تطوير البرمجيات"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن د. مصطفى مدبولى رئيس الــوزراء أكد أن الحكومة مهتمة بتنظيم عمل الشركات الــعــامــلــة فــى مــجــال تــطــويــر الــبــرمــجــيــات وتكنولوجيا المعلومات .. مشيرا إلى أنه عندما تم الإعـلان عن برنامج الإصـلاح الهيكلى، أكدت الحكومة أن الدولة تولي اهتماما بتطوير وتنمية عــدد من القطاعات، يأتي في مقدمتها قطاعا الصناعة، والاتصالات وتــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات، ومـــن ثــم توجد أولوية في المرحلة الحالية لتطوير صناعة السيارات وما يتصل بها من تكنولوجيا، فى ضوء ما تشهده هذه الصناعة من طفرة فيما يخص البرمجيات ونظم التشغيل والتحكم.

وأوضحت الصحيفة أن ذلــك جاء خــلال الاجــتــمــاع الذي عقده مدبولي، مــع ممثلي جمعية «اتـــصـــال»، وشـــركـــات تــطــويــر بــرمــجــيــات الــســيــارات والمــعــدات ( بــرايــت ســكــايــز)، بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المــعــلــومــات، وهــشــام توفيق، وزيــر قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيــرة التجارة والصناعة، والمهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صــنــاعــة تكنولوجيا المــعــلــومــات «إيــتــيــدا»، والمهندس محمد عبدالكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

كــمــا تم خـــلال الاجــتــمــاع الــتــطــرق إلــى استخدام البرمجيات في صناعة السيارات، باعتبار أن البرمجيات تعد محرك الابتكار الأكثر أهمية للأنظمة التقنية بشكل عام، والتي يمكن أن تحقق طفرة ملموسة في مجال صناعة السيارات.

وفي تناولها للشأن المحلي أيضا وتحت عنوان "بدء تلقى طلبات استخراج بطاقات التموين للمستحقين"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن مكاتب التموين بالمحافظات بدأت تلقي طلبات المواطنين لاستخراج بطاقات تموينية جديدة للمستحقين، ومنهم النساء المعيلات، سـواء الأرملة أو المطلقة وأصحاب معاشات الضمان الاجتماعي والسادات وتكافل وكرامة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوى الاحتياجات الخاصة دون التقيد بالدخول الخاصة بهم والقصر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت. كما تتضمن القرارات رفع الحد الأقصى لدخول المواطنين المستحقين لبطاقات التموين الجديدة إلى ٢٤٠٠ جنيه للراتب بدلا من 1500 جنيه سواء للعاملين في الحكومة أو القطاع الخاص، بالإضافة الى رفع الحد الأقصى للمعاشات لمستحقى بطاقات التموين إلى 1500 جنيه بدلا من 1200 جنيه وذلك تيسيرا على المواطنين ومساعدتهم في الحصول على بطاقات تموينية جديدة للمستحقين.

كما سيتم استخراج بطاقات جديدة للعمالة الموسمية المؤقتة والعاملين بالزراعة والباعة الجائلين وعمال التراحيل والسائقين والحرفيين أصحاب الدخول الضئيلة والعاطلين عن العمل وذوى المؤهلات الدراسية بدون عمل.

وتحت عنوان "مدبولي: التغذية المدرسية تحمي الطلاب من الأمراض" ذكرت صحيفة (الأهرام)، في صفحتها الأولى، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أكد الاهتمام الكبير الذي يحظى به ملف التغذية المدرسية من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منوها إلى أن الاجتماع الذي عقد بشأن تطوير منظومة التغذية المدرسية، يأتي لمتابعة ما تم من إجراءات فى هذا الصدد، والتعرف على المكونات الأساسية لهذه الوجبة، وما بها من عناصر غذائية متكاملة، مبينا أن تلك الوجبة تسهم في وقاية الطلاب من العديد من الأمراض كالأنيميا والتقزم وغيرها، تنفيذًا للتوجيهات المستمرة بضرورة توفير وجبة غذائية مدرسية صحية لطلاب المدارس.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مدبولى أمس، لمتابعة جهود تطوير منظومة التغذية المدرسية، تنفيذا لتكليفات الرئيس، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس مجلس إدارة شركة «سايلو فودز»، ومسئولي الوزارات المعنية.

وفي ذات السياق ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزيرة الصحة استعرضت المواصفات الأساسية للوجبة المدرسية، والتي تتضمن توفير أنماط مختلفة من الوجبات وفقا للمحددات الصحية للطلاب، بناء على نتائج مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس تحت شعار «۱۰۰ مليون صحة»، لضمان حصول كل طالب على العناصر الغذائية اللازمة لحالته الصحية.

ومن جانبه، أوضح د. طارق شوقي، أن برنامج التغذية المدرسية يغطى جميع تلاميذ مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية للفئة العمرية من 4 إلى ١٢ سنة في المدارس، كما تشمل المناطق الأكثر احتياجا والمحافظات والمناطق النائية في بعض المحافظات، لأكثر من ٢٤ مليون طالب.. وأكد شوقى حرص الـوزارة على الحفاظ على أمن وسلامة طلاب المدارس، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وفي الشأن التعليمي، وتحت عنوان "100 ألف طالب تقدموا لـ القدرات.. واستمرار التسجيل حتى 19 أغسطس"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تفقد أمس مقر مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس، للاطمئنان على جاهزيته لاستقبال الطلاب قبل بدء أعمال التنسيق خلال الشهر الجاري، مؤكدا ضرورة التيسير على الطلاب، والعمل على تحقيق مبدأ العدالة، وتلبية جميع رغبات الطلاب وفقا للقواعد المنظمة لذلك.

وأضافت الصحيفة أن طلاب الثانوية العامة واصلوا تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني، لأداء اختبارات القدرات للكليات التي يستلزم الالتحاق بها النجاح في هذه الاختبارات بنسبة 60% على الأقل، حيث وصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء الاختبارات 100 ألف طالب وطالبة لكليات الإعلام والفنون التطبيقية والجميلة، والسياحة والفنادق والتربية الموسيقية، والتربية الرياضية والتمريض والمسرح التربوي والجامعات التكنولوجية .. مشيرة إلى أن الطلاب سيستمرون في تسجيل رغباتهم حتى 19 أغسطس، عبر موقع التنسيق الإلكتروني ومعامل الحاسب الآلي بالجامعات.

كما نقلت صحيفة (الأهرام) عن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تأكيده أن كل ما يكتب عن مؤشرات وتوقعات ومواعيد نتيجة الثانوية العامة غير صحيح وأنه لا علاقة للوزارة به، موضحا أن "ما نعلنه ننفذه حرفيا ولا داعى للاجتهادات"، مشيرا إلى أن النتيجة سوف تعلن في الفترة من 15 إلى 18 أغسطس الحالي، وأنه من المقرر إعلانها بالدرجات مثلما يحدث فى النتيجة كل عام، وليس بالألوان مثلما يشاع.

وتحت عنوان "مشروعان عملاقان لإنتاج الكهرباء من الرياح والشمس بالسويس والزعفرانة"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن مصر تبدأ تشغيل مشروعين جديدين لانتاج الطاقة النظيفة العام القادم.. الأول بطاقة ٢٥٠ ميجاوات من طاقة الرياح في خليج السويس والثاني مشروع 50 م و - خلايا شمسية بمنطقة الزعفرانة وحققت مصر زيادة هذا العام بلغت ۲۲٪ في إنتاج الكهرباء النظيفة وفرت 750 ألف طن بترول مكافيء و٢٢٣٠ طن انبعاثات ضارة بالبيئة ترأس الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة امس اجتماع مجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لمتابعة ما تم إنجازه في مشروعات الهيئة لإنتاج الطاقات النظيفة من مختلف المصادر وذلك بحضور المهندس أسامة عسران نائب الوزير والدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذي للهيئة وأعضاء مجلس الإدارة وقيادات الهيئة ، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتحت عنوان "500 مليون جنيه تكلفة طريق برج العربـ الإسكندريةـ مطروح"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اكد أنه تتم مراجعة التصميمات الخاصة بالطريق الرابط بين مدينة برج العرب الجديدة وطريق الإسكندرية/ مطروح الساحلي بطول 8 كم متضمناً الأعمال الصناعية (3 كباري) بتكلفة تقديرية 500 مليون جنيه، لربط المدينة بالساحل الشمالي الغربي على أعلى مستوي، موضحاً أن التصميم الجديد للطريق يتضمن توسعه الطريق إلى 7 حارات مرورية منها 3 حارات للخدمة و4 حارات رئيسية بكل اتجاه وجزيرة وسطى بعرض 5 أمتار، بجانب تركيب أعمدة إنارة «های ماست» لزيادة وضوح الرؤية على الطريق بعد تشغيله.

وفي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "وصول 700 ألف جرعة جديدة من لقاح جونسون خلال أيام"، ذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن وزارة الصحة والسكان أعلنت إنه من المتوقع وصول 700 ألف جرعة كدفعة ثانية من لقاح «جونسون آند جونسون»، خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بحثت في اجتماع مع اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، ورئيس مجلس إدارة البنك الإفريقي للصادرات والـواردات، بنديكت أورامـا، خطة توريد شحنات لقاحات «جونسون آنـد جـونـسـون» عـن طـريـق آلية مجموعة العمل الإفريقية للحصول على اللقاحات «AVAT»، بالتعاون مع البنك، ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وشـددت، خـلال الاجـتـمـاع، على أهمية الاستفادة من القدرة الإنتاجية للدول الإفريقية في تغطية احتياجات الـقـارة من اللقاحات، مـؤكـدة اسـتـعـداد مـصـر لتلبية احـتـيـاجـات الـدول الإفـريـقـيـة من لقاحات كـورونا من خلال الإنتاج القومي للقاحات بمصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، وذلك بعد سد الاحـتـيـاج المحلي.

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