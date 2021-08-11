"مواصلات مصر" ببلاش.. خطوات استخراج بطاقة خدمات ذوي الاحتياجات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قررت شركة مواصلات مصر، أمس الأول الاثنين، أن يرتاد ذوو الاحتياجات الخاصة جميع أتوبيساتها مجانًا بشكل كامل على مختلف الخطوط.

قال أحمد الليثي، مدير القطاع التجاري بشركة مواصلات مصر، لـ"الخليج 365" على أي شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة إظهار كارت الخدمات المتكاملة عند الركوب للإعفاء من الأجرة.

وينشر "الخليج 365" خطوات استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك عقب الدخول على رابط التسجيل على بوابة وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط التالي:

1- الدخول على الرابط السابق وتسجيل الطلب والتأكد من تسجيل البيانات بدقة لأنها مسئولية قانونية يتوقف عليها مصير الطلب سواء بالقبول أو بالرفض.

2- بعد ملء بياناتك الشخصية يجب ملء استمارة البيانات الأساسية (مجموعة أسئلة).

3- بعد التسجيل سيظهر لك رقم الطلب الخاص بك ويجب الاحتفاظ به.

4- استعلم عن الطلب من خلال أيقونة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

5- في حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال أيقونة الحجز بالبوابة وبعدها توجه لمكتب التأهيل الذي اخترته في الموعد المحدد ومعك كل الأوراق ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظيفي الخاص بك.

6- سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة ومدى استحقاق الحصول على كارت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة من عدمه.

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