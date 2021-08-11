وليد يطلب فسخ عقد زواجه: "كبيرة في السن.. وكئيبة مش فرفوشة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

أقام" وليد" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة يطلب فيها فسخ عقد زواجه، مبررًا طلبه بأن زوجته " كبيرة في السن وبشوفها بحس نفسي عجوز وعندي 80 سنة".

قال "وليد. ر" 30 سنة، مدرب سباحة، تزوجت من "هند.ع"، (38 سنة)، ربة منزل زواجًا تقليدياً عن طريق ترشيحها من أمي وبعد التعرف عليها وافقت لاقتناعي بشكلها لكني لم أعلم سلوكها وتصرفاتها وقتها اقنعتني أمي بمعرفتها مع مرور الوقت، فدامت الزيجة 14 يومًا فقط.

وأضاف وليد "بعد الزواج لاحظت أنها كئيبة مش فرفوشة، بتضحك بطلوع الروح، تصرفاتها وشكلها وطريقتها في ترتيب المنزل بطريقة السبعينات بتخنقني أوي، حاولت معاها لاستكمال حياتنا سوياً وتغيرها لكنها تظل كما هي.. هدوءها هيموتني".

واستكمل "شعرت أنني غير قادر على استكمال حياتي معها"، فلجأت إلى محكمة الأسرة بعد رفضها الطلاق، وأقمت دعوى قضائية؛ لفسخ عقد الزواج تحمل رقم 11 لسنة 2020، وما زالت الدعوى منظورة.