شكرا لقرائتكم خبر عن 79% من القراء يتوقعون انتعاش المقاصد السياحية مع عودة الرحلات الروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع انتعاش المقاصد السياحية مع عودة الرحلات الروسية إلى مصر، توقع غالبية القراء انتعاش المقاصد السياحية مع عودة الرحلات الروسية إلى مصر.

وتوقع 79% من القراء انتعاش المقاصد السياحية مع عودة الرحلات الروسية إلى مصر، بينما استبعد 21% من القراء انتعاش المقاصد السياحية مع عودة الرحلات الروسية إلى مصر.



