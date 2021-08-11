شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء مركز تحكم كهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة 840 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تعمل على سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة لإنشاء مركز التحكم القومى فى الطاقة للشبكة الكهربية القومية الموحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع ما يعادل حوالى 840 مليون جنيه مصرى، ويتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المشروع يتضمن إنشاء مبنى مركز التحكم القومى فى الطاقة الكهربية بالعاصمة الإدارية الجديدة بجميع مستلزماته وربطه بشبكة الألياف الضوئية القائمة، وتوريد وتركيب أنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية SCADA، وكذلك برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية EMS تتبع أحدث أساليب التكنولوجيا، كما تعمل الوزارة على تنفيذ عدد 5 مراكز تحكم توزيع ضمن 15 مركزا في المرحلة الأولى لمشروع إنشاء وتطوير 47 مركزا للتحكم على أعلى مستوى في شبكات توزيع الكهرباء، ضمن برنامج عمل الحكومة حتى عام 2022.

وأشار حمزة إلى أن الوزارة وقعّت أيضاً عقد إنشاء وتطوير مركز تحكم قطاع الحلمية التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء والذى يشمل مناطق (الحلمية – المطرية – المرج)، وتأسيس أنظمة اتصالات متطورة بالإضافة الى استبدال 490 ألف عداد قائم بعدادات ذكية بنظام القراءة والتحكم عن بعد، ويتم تمويل المشروع من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى 90 مليون دولار، بمدة تنفيذ تصل إلى 30 شهرا، ويأتى هذا المركز ضمن مشروع إنشاء 4 مراكز تحكم، بالإضافة إلى حوالى 965 ألف عداد ذكى فى شركات توزيع كهرباء شمال القاهرة، الإسكندرية، شمال الدلتا بتمويل بقيمة إجمالية 226 مليون دولار، وهى مركزى تحكم في نطاق شركة الإسكندرية (غرب إسكندرية)، بالإضافة إلى تحكم إشرافى، وكذا حوالى 300 ألف عداد ذكى، ومركز تحكم في نطاق شركة شمال الدلتا (دمياط) بالإضافة إلى حوالى 175 ألف عداد ذكى.