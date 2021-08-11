شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم النصائح لمزارعى العنب الواجب مراعاتها خلال شهر أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجبة على مزارعي محصول العنب مراعاتها، خلال شهر أغسطس.





وتمثلت التوصيات التى أعدها معهد بحوث البساتين فى الآتى:

1-جمع محصول الأصناف المبكرة.

2-إعادة وضع الشعب للعناقيد و خاصة الأصناف المتوسطة و المتأخرة النضج والمرباة بالطريقة الرأسية.

3-إيقاف ري الأشجار مؤقتا بالنسبة للأصناف متوسطة النضج حتى موعد الجمع.

4-إجراء عملية قصف الأفرع النامية بالنسبة للأصناف متوسطة أو متاخرة النضج بمعدل 5 سلاميات ابتداء من القمة و ذلك في المناطق الحارة لتقليل البخر من الأوراق.

5-مقاومة الحشائش إما بالعزيق أو باستخدام المبيدات المناسبة.

6-في حالة التأخر في جمع محصول الأصناف المبكرة مثل ( البناتى– الرومي الأحمر) والرغبة في تخزين المحصول على الأشجار ينصح باعتدال الري وأن يكون على الحامي وإزالة الأفرع الثانوية المتجهة لقلب الشجرة والرش الكيماوي بالمبيدات للوقاية من أعفان الثمار.



ثانيا التسميد "الأشجار التي تروى بالغمر" ثانيا التسميد "الأشجار التي تروى بالغمر" 7- إضافة دفعة من التسميد الآزوتى والبوتاسى بعد جمع المحصول وفى حالة الأراضى عالية الخصوبة والأشجار القوية والأصناف متأخرة النمو يتم تجنب إضافة أى أسمدة بعد جمع المحصول.

8- في حالة الأراضى المستصلحة و الفقيرة فى محتواها من العناصر الغذائية يتم اضافة100جم سلفات نشادر/ شجرة اكبر من 3 سنوات دفعة واحدة.

9-الأشجار التى تروى بالتنقيط يضاف 150جم نترات نشادر+50جم سلفات بوتاسيوم لكل متر مكعب من ماء الرى، ويكرر ذلك مرتين أسبوعيا حتى نهاية سبتمبر.

10-استمرار رش أصناف العنب المتأخرة النضج ضد البياض الزغبى والدقيقى بالمبيد الموصى به.

11- استمرار جمع القواقع باليد فى حالة الإصابة بها.

12-الرش الوقائي للأعفان الثمار بـ(روفرال – سوميسلكس) رشتين بينهما 15 يوما.

13-رش العنب المتأخر النضج ضد البياض.

14- لا يحدث انتقال البياض إلى العناقيد في حالة 15- بدء الحبات فى الطراوة ومكافحة الحفار بـ(باسودين 60% بمعدل 300 سنتيمتر مكعب /100 لتر ماء).