شكرا لقرائتكم خبر عن 99 مليار جنيه قيمة الناتج المحلى الإجمالى المتوقع لقناة السويس خلال العام المالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف خطة العام المالى 2021/2022 زيادة الناتج المحلى الإجمالى لقناة السويس بالأسعار الثابتة بنسبة 5.6% ليرتفع الناتج من 93.9 مليار جنيه عام 20/2021 إلى 99.23 مليار جنيه، وليتجاوز بذلك الناتج المحقق قبل وقوع جائحة فيروس كورونا عام 18/2019، حيث بلغت 90.64 مليار جنيه.

ونستعرض فيما يلى تطور الناتج المحلى الإجمالى لقناة السويس (بالأسعار الثابتة) خلال الفترى (18/2019 – 21/2022):

- عام 18/2019 بلغ نحو 90.64 مليار جنيه.

- عام 19/2020 بلغ نحو 95.18 مليار جنيه.

- عام 20/2021 انخفض إلى 93.94 مليار جنيه.

- عام 21/2022 مستهدف أن يصعد إلى نحو 99.23 مليار جنيه.