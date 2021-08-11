شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: فاعلية لقاح جونسون 88% فى الوقاية من عدوى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح جونسون آند جونسون من اللقاحات التي تم دخولها منظومة اللقاحات في مراكز التطعيمات وهو عبارة عن جرعة واحدة، وتصل درجة فاعليته لأكثر من 88% في مواجهة فيروس كورونا.

وقال مصدر بوزارة الصحة والسكان إن لقاح «جونسون أند جونسون» يتشابه مع لقاح «أسترازينيكا»، لذلك فإن الممنوعين من التطعيم بلقاح «أسترازينيكا» هم نفس الفئات التي ستمنع من لقاح «جونسون آند جونسون» في مصر، وهم أصحاب الأمراض المناعية أو من يتعاطون أدوية مثبطة للمناعة، أو لديهم أمراض سرطانية.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل عبر موقع لقاح كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، وطالبت المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون، وتجفيفهما جيدا، والبعد عن المناطق المزدحمة، وعدم التكدس حفاظا على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر.