شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة حول دور الدور الثقافى لدعم مجتمع الاعتدال فى مؤتمر دعم العيش المشترك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية، أعمال مؤتمر "دور الدين في دعم العيش المشترك"، لليوم الثاني على التوالي، في جلسة بعنوان الدور الثقافى لدعم مجتمع الاعتدال، يتحدث خلالها نخبة من كبار الكتاب والإعلاميين، على رأسهم الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس تحرير الخليج 365، وعماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد الباز الإعلامي رئيس مجلس تحرير جريدة الدستور، وتدير الجلسة الدكتورة: ميرفت أبو عوف - أستاذ الصحافة والاعلام بالجامعة الأمريكية.

وقد نظمت الهيئة الإنجيلية أمس الثلاثاء، مؤتمر عن دور الدين فى دعم العيش المشترك، شارك فيه عدد من منظمات المجتمع المدنى وأعضاء مجلس شيوخ وممثلين عن الأزهر والأوقاف وعدد من رؤساء تحرير الصحف وأساتذة الجامعات.

وشهد المؤتمر أمس جلستين، الأولى تدور حول الفقة والتفسير ودعم العيش المشترك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية ويديرها الكاتب الصحفى محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن.