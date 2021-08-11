شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى رحيل القديس يوحنا الجندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية اليوم، الأربعاء، بذكرى رحيل القديس العابد يوحنا الجندى، حيث ولد من أبوين مسيحيين تقيين وحينما نشأ انتظم فى سلك جنود الملك يوليانوس.

ويذكر كتاب السنكسار أن يوليانوس أرسله مع بعض الجنود لاضطهاد المسيحيين فكان يتظاهر بموافقة الجنود على اضطهادهم، ولكنه كان فى الحقيقة يدافع عنهم ويعاملهم بالحسنى ويقضى حاجاتهم وكان أيضا مداوما على الصوم والصلاة والصدقات وعاش عيشة الأبرار حتى رحل فى يوم 5 مسرى طبقا للتقويم القبطى و11 أغسطس طبقا للتقويم الميلادى.

يذكر أن الكنيسة الأرثوذكسية احتفلت أمس بذكرى استشهاد القديسة فيلومينا العجائبية، والتى كانت ابنة أحد أمراء مدن اليونان، وكانت والدتها من سلالة الأمراء، ولكن لم يكن لديها أولاد، ويوافق ذكرى استشهادها اليوم 4 مسرى فى التقويم القبطى و10 أغسطس فى التقويم الميلادى.