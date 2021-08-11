شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يقرر صرف 1000 جنيه لجميع المشاركين بامتحانات الثانوية الأزهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وافق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على صرف مكافاة مقطوعة قيمتها ( 1000) جنيه خصما علي بند ( 3 ) نوع ( 14 ) مكافأت الامتحانات بالباب الأول بموازنة الأزهر الشريف للعام المالي 2021 / 2022 م لجميع العاملين بالمناطق الأزهرية والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية التابعة لها من المدرسين والإداريين والعمال والوعاظ الدائمين والمتعاقدين بنظام أجر الحصة والمنتدبين بالمناطق الأزهرية.

أما بالنسبة للمتعاقدين على بند ( 3/2 ) أجور موسمين فيتم الخصم بها على بند ( 3/2 ) أجور موسمين وذلك للعاملين على رأس العمل حتى نهاية امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية لما تحقق من انضباط، وبذل فيها جميع العاملين جهدا مشكورا في سبيل إنهاء أعمال هذه الامتحانات وتحقيق الكثير من الإيجابيات أهمها الحد من ظاهرة الغش مما ساهم في التعبير الواقعي عن مستوى الطلاب بما يكفل حصول كل طالب على الدرجات المعبرة عن مستواه الحقيقي والمساهمة الفعالة للارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق العدالة المنشودة بين طلاب العلم بالأزهر الشريف في أعمال امتحانات الدور الأول من العام الدراسي 2020 / 2021 م، والتي تمت بصورة مرضية.