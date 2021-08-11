شكرا لقرائتكم خبر عن "النقل العام" تؤجر خطوط سير بـ102 مليون جنيه لشركات النقل الجماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن الهيئة قامت بتأجير خطوط سير لجمعيات النقل الجماعى بقيمة 102 مليون جنيه فى العام، مشيرا إلى أن ذلك لم يحدث على مدار تاريخ الهيئة.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام، لـ"الخليج 365، أن القيمة التى كان يدفعها أصحاب النقل الجماعى للهيئة خلال العام 18 مليون جنيه، وكانوا 17 شركة، وتم التعاقد مع شركات رائدة فى النقل العام، لتحقيق دخل إضافى للهيئة وتحسين الخدمات للمواطنين.

وأوضح اللواء رزق على، أنه تم عمل مناقصة عامة لدخول 17 شركة جديدة لتغيير شكل النقل فى القاهرة الكبرى بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، مشيرا إلى أن الهدف هو تحصيل 200 مليون جنيه سنويا، ومن بين الشركات من يحول الأتوبيسات إلى غاز.