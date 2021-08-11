شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل برنامج التغذية المدرسية لطلاب المدارس × 15 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مع عدة جهات لتوفير الوجبات الغذائية الصحية لطلاب المدارس، ونقدم فى التقرير التالى 15 معلومة عن التغذية المدرسية.

1ـ الوجبة المدرسية تمثل أكثر من 25% من احتياجات الطلاب الغذائية اليومي.

2ـ برنامج التغذية المدرسية يغطي تلاميذ رياض الأطفال والابتدائية.

3ـ يشمل الفئة العمرية من 4 ـ12 سنة في المدارس.

4ـ يشمل المناطق الأكثر احتياجًا والنائية لأكثر من 24 مليون طالب.

5ـ هدفها الحفاظ على صحة وسلامة طلاب المدارس.

6ـ الوجبة ستضمن حصول كل طالب على العناصر الغذائية اللازمة.

7ـ الوجبة ستكون مفيدة لكونها تصل للطالب وفقً نظام علمي وصحي وطبي.

8ـ المعهد القومى للتغذية بوزارة الصحة يحدد عناصر الوجبات المدرسية.

9ـ إتاحة أغذية صحية داخل منافذ بيع الأغذية بالمدارس.

10ـ توفير منافذ لبيع الأغذية بمحيط المدارس لتوفير أغذية صحية.

11ـ إطلاق حملة للكشف الطبي على المعلمين وتقديم العلاج بالمجان.

12ـ تكثيف التوعية الصحية لهم بالوجبات والعناصر الغذائية اللازمة.

13ـ تطبيق الاشتراطات الصحية للتغذية المدرسية.

14ـ ربط التغذية السليمة لطلاب المدارس بالخريطة الصحية والعلاجية بمصر.

15ـ بناء منظومة غذائية صحية وسليمة لأفراد المجتمع.